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База коммунальной техники появится на юго-востоке Москвы

База коммунальной техники появится на юго-востоке Москвы

Базу для техники коммунального хозяйства планируется организовать на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила председатель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская в пятницу, 21 октября.

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