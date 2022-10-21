База коммунальной техники появится на юго-востоке Москвы

Базу для техники коммунального хозяйства планируется организовать на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила председатель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская в пятницу, 21 октября.
Базу для техники коммунального хозяйства планируется организовать на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила председатель Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская в пятницу, 21 октября.
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