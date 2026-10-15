Американская сторона предложила представителям стран Евросоюза разморозить часть российских активов, чтобы возобновить мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
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