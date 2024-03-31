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РИА Новости: ВС РФ уничтожают до 60 дронов в день на Запорожском направлении

РИА Новости: ВС РФ уничтожают до 60 дронов в день на Запорожском направлении

В подразделениях радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России "охотники на БПЛА" на Запорожском направлении уничтожают до 60 дронов-камикадзе за день и около двух больших ударных беспилотников в неделю .

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