РИА Новости: ВС РФ уничтожают до 60 дронов в день на Запорожском направлении

В подразделениях радиоэлектронной борьбы 42-й дивизии Вооруженных сил России "охотники на БПЛА" на Запорожском направлении уничтожают до 60 дронов-камикадзе за день и около двух больших ударных беспилотников в неделю .
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