Боекомплект ракеты залег на дно возле пляжа в Севастополе

После атаки 23 июня территорию и акваторию возле места отдыха обследуют саперы и водолазы. Сегодня в министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о найденном на дне возле пляжа неразорвавшемся кассетном боеприпасе, которыми была начинена сбитая ракета.