Военные истребители перехватили пассажирский самолет из-за угрозы на борту

Пассажирский самолет авиакомпании Kenya Airways из Найроби перехватили истребителями «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил Великобритании и направили в другой аэропорт из-за потенциальной угрозы на борту.
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