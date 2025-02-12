Стилист назвала идеальные образы ко Дню всех влюбленных

Стилист Александрова посоветовала выбирать красные оттенки в одежде к 14 февраля Для похода в театр или на концерт в День святого Валентина женщинам стоит выбирать платье глубокого цвета, например красного, а мужчинам — классический костюм и белую рубашку, заявила в беседе с NEWS.