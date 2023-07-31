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Российский автопром признали нерентабельным

Российский автопром признали нерентабельным

Из-за санкций российский автопром назван одной из самых убыточных отраслей. Согласно исследованиям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), рентабельность производства там находится на самом низком уровне.

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