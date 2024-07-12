В Кургане жулики обманом забирали квартиры у душевнобольных стариков

Прокуратура Курганской области завершила расследование уголовного дела в отношении троих жителей региона, замешанных в масштабной мошеннической схеме, жертвами которой стали пожилые люди с психическими заболеваниями.
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