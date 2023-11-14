БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Kfir: самая молодая и крупнейшая пехотная бригада ЦАХАЛ, специализирующаяся на городских боях

Kfir: самая молодая и крупнейшая пехотная бригада ЦАХАЛ, специализирующаяся на городских боях

На фоне регулярных заявлений командования ЦАХАЛ о подготовке наземной операции в Газе, у многих экспертов возникает вопрос, способна ли армия обороны Израиля эффективно действовать в специфических условиях городских боев.

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