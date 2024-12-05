Студенты создадут дизайнерские проекты для жилого комплекса в Москве

Дизайн жилых пространств для жилого комплекса на Сосинской улице создадут студенты. Для проекта были выбраны несколько типов квартир с двумя видами чистовой отделки — в неоклассическом и современном стилях.
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