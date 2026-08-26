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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галактионов о «Локомотиве»: «Игроки уходит, это финансово выгодно клубу – вопрос в том, что происходит дальше. Мы обязаны быть в тройке, бороться за Кубок, но жизнь диктует другие условия»

Главный тренер « Локомотива » Михаил Галактионов признал, что уход ключевых футболистов спровоцировал нервозность в команде.

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