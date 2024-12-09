Протесты в Грузии: переход к новому этапу «майдана»?

Кажется, что накал событий в Грузии спадает. Что это означает? У протестующих, требующих смены власти, и у тех, кто организовал «майдан» в Грузии заканчиваются силы и средства? Или это затишье перед новым взрывом? Протесты начались еще в октябре, когда на парламентских выборах победила правящая партия «Грузинская мечта».