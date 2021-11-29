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Бержевен об уходе из «Монреаля»: «Горжусь наследием, которое оставляю. Эта организация всегда будет занимать особое место в моем сердце»

Марк Бержевен высказался после ухода с поста генерального менеджера «Монреаля». «Прощаться с такой организацией, как «Монреаль Канадиенс», нелегко.

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