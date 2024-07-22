Генерал Гурулёв вновь обратился к Генштабу: "Это может кончиться грандиозной катастрофой"

Коллаж Царьграда. Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв в своём традиционном воскресном выступлении на полях политического ток-шоу Владимира Соловьёва вновь обратился к Генштабу, призывая просчитать риски, связанные с внутренними противоречиями в США.
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