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Генерал Гурулёв вновь обратился к Генштабу: "Это может кончиться грандиозной катастрофой"

Генерал Гурулёв вновь обратился к Генштабу: "Это может кончиться грандиозной катастрофой"

Коллаж Царьграда. Депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулёв в своём традиционном воскресном выступлении на полях политического ток-шоу Владимира Соловьёва вновь обратился к Генштабу, призывая просчитать риски, связанные с внутренними противоречиями в США.

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