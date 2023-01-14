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Заказное кино: 10 советских фильмов, снятых по государственному заказу

Заказное кино: 10 советских фильмов, снятых по государственному заказу

Почему режиссеры не горели желанием снимать кино по госзаказу, но все же соглашались? Какие свои работы из-за этого не любили создатели кино? Государство и раньше, и сейчас диктовало свои условия разным сферам искусства, и кинематографу в том числе.

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