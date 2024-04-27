Какие блюда считаются исконно русскими

Когда мы организуем застолье в русском стиле или идем в русский ресторан, в меню обязательно будут соленые огурчики, квашеная капуста, маринованные грибочки, на первое – щи суточные, борщ московский и уха, из деликатесов – осетрина, икра красная и черная, дичь.