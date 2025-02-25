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Пылают месторождения, ракетный удар по газодобывающим центрам, «Герани» разнесли навигационный центр ВМСУ, на Украине паника из-за пуска крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 25 февраля

Пылают месторождения, ракетный удар по газодобывающим центрам, «Герани» разнесли навигационный центр ВМСУ, на Украине паника из-за пуска крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 25 февраля

Пылают месторождения, ракетный удар по газодобывающим центрам, «Герани» разнесли навигационный центр ВМСУ, на Украине паника из-за пуска крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 25 февраля Юлия СоколоваКалибры наносили удары по крупнейшим газовым месторождениям «Укргаздобычи» вечером 24 февраля.

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