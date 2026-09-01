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Регионы России

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Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% в 2025 году — Путин

Товарооборот России и Таджикистана вырос на 25% в 2025 году — Путин

Товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2025 году увеличился на 25,1%, а по итогам первого полугодия 2026 года — ещё на 25%, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в рамках саммита ШОС в Бишкеке.

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