Искусственный интеллект упростит торговлю, заявила G20 в Чапел-Хилл

Министерская встреча G20 в Чапел-Хилл отметила важность ИИ в улучшении международной торговли. Участники, включая Россию, подчеркнули необходимость доступа к безопасным ИИ-моделям для снижения нетарифных барьеров и укрепления сотрудничества.
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