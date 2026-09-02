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Царьград

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Искусственный интеллект упростит торговлю, заявила G20 в Чапел-Хилл

Искусственный интеллект упростит торговлю, заявила G20 в Чапел-Хилл

Министерская встреча G20 в Чапел-Хилл отметила важность ИИ в улучшении международной торговли. Участники, включая Россию, подчеркнули необходимость доступа к безопасным ИИ-моделям для снижения нетарифных барьеров и укрепления сотрудничества.

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