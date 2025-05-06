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При капремонте домов будут устанавливаться только отечественные лифты

При капремонте домов будут устанавливаться только отечественные лифты

Минстрой намерен изменить систему закупок лифтов по программам капитального ремонта жилых домов — право участвовать в конкурсах получат только сами заводы-изготовители из России и Белоруссии, их официальные дилеры или 100-процентные дочерние организации.

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