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Экс-супруг Анны Седоковой разорился в США и продаёт особняк за 27,8 млн долларов

Экс-супруг Анны Седоковой разорился в США и продаёт особняк за 27,8 млн долларов

Экс-супруг 43-летней Анны Седоковой, 40-летний украинский бизнесмен Максим Чернявский, от которого у неё есть дочь Моника, разорился в США и продаёт особняк за 27,8 млн долларов.

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