В Днепровском лимане уничтожили пункт управления ВСУ вместе с личным составом

Десантники из Краснодарского края при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» с побережья Кинбурнской косы уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу Днепровского лимана.
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