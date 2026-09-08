25 State AGs Urge Defunding Of National Academies Of Sciences, Allege Bias On Climate Lawsuits Authored by Kevin Stocklin via The Epoch Times, A coalition of 25 state attorneys general called on federal agencies and Congress to defund the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM), charging that the organization had used taxpayer dollars to produce reports that supported plaintiffs in climate lawsuits against energy companies.
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