Володин о новых санкциях Евросоюза: "Арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, принимая новые меры, западные политики вынуждены выбирать «между плохим и очень плохим сценарием» для жителей и экономики своих государств.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, принимая новые меры, западные политики вынуждены выбирать «между плохим и очень плохим сценарием» для жителей и экономики своих государств.
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