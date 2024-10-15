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«Специально прокалывают презервативы». Покупатель Магнита пожаловался на сотрудников магазина за то, что они портят контрацептивы, и предл...

«Специально прокалывают презервативы». Покупатель Магнита пожаловался на сотрудников магазина за то, что они портят контрацептивы, и предл...

«Специально прокалывают презервативы». Покупатель Магнита пожаловался на сотрудников магазина за то, что они портят контрацептивы, и предложил им усыновить его ребёнка.

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