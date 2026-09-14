🌎 31 участник представляет Крым на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге Из них — восемь иностранцев и три несовершеннолетних участника, рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.
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