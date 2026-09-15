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Какие брови в моде осенью 2026: главные тренды макияжа и формы

Какие брови в моде осенью 2026: главные тренды макияжа и формы

Осень 2026 окончательно отменяет идею единственной «правильной» формы бровей. В макияже одновременно существуют пушистые натуральные брови, прямые корейские, тонкие линии в духе 1930-х и почти исчезнувшие брови.

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