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Осень даст передышку. В Алтайском крае к концу недели немного потеплеет

Осень даст передышку. В Алтайском крае к концу недели немного потеплеет

Температура воздуха в отдельных районах края может достигать +26 градусов Теплая для середины сентября погода установится в Алтайском крае в ближайшие дни.

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