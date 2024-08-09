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Замучили муравьи, не знаете что делать, есть три способа, которые точно помогут.

Замучили муравьи, не знаете что делать, есть три способа, которые точно помогут.

От муравьев можно избавиться разными способами. Есть современные химические средства, это карандаши, гели, порошки, но если у вас в доме дети, животные, то лучше всего воспользоваться более щадящими средствами.

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