Директор АЗС задержан после пожара в Новосибирске

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где 14 июня произошел сильный пожар, задержан. По последнем данным, в результате взрывов и пожара на АЗС "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе пострадали 35 человек, среди пострадавших - двое пожарных и ребенок.