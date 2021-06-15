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Директор АЗС задержан после пожара в Новосибирске

Директор АЗС задержан после пожара в Новосибирске

Директор автозаправочной станции в Новосибирске, где 14 июня произошел сильный пожар, задержан. По последнем данным, в результате взрывов и пожара на АЗС "Еврогаз" на Гусинобродском шоссе пострадали 35 человек, среди пострадавших - двое пожарных и ребенок.

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