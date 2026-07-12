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FiNE NEWS

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Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признал ослабление обороны вооружённых сил Украины

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий вооружёнными силами Украины и ныне посол Украины в Великобритании, в одном из своих последних обращений фактически признал слабость обороны страны на линии боевого соприкосновения.

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