Боец ВС РФ с позывным Монте сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

Боец штурмового подразделения 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Монте заявил, что женщины, которые служат в украинской армии, во многих случаях демонстрируют более высокий уровень подготовки и психологической устойчивости по сравнению с мужчинами.