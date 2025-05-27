Боец ВС РФ с позывным Монте сравнил подготовку женщин и мужчин в ВСУ

Боец штурмового подразделения 68-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным Монте заявил, что женщины, которые служат в украинской армии, во многих случаях демонстрируют более высокий уровень подготовки и психологической устойчивости по сравнению с мужчинами.
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