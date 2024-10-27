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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если моя трибуна начала бы кричать «Баста – пидорас», я бы первый ####### их, сравнял бы с землей. Вася мог это остановить, но не посчитал нужным». Литвин о драке

12 октября блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).

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