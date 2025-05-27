Чтобы лучше конкурировать с OpenAI, M**a разделит сотрудников ИИ-подразделе...

Чтобы лучше конкурировать с OpenAI, M**a разделит сотрудников ИИ-подразделения на две командыКомпания M**a разделит команды по разработке технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности конкуренции с OpenAI и Google, а также китайскими компаниями вроде ByteDance, пишет Axios.