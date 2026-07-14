Геронтолог Новоселов призвал поднять границу возраста молодежи в РФ до 40 лет

Врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог и спортивный физиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал предложение академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко увеличить в России возраст молодежи до 40 лет.