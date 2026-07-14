Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 755 подписчиков

Геронтолог Новоселов призвал поднять границу возраста молодежи в РФ до 40 лет

Геронтолог Новоселов призвал поднять границу возраста молодежи в РФ до 40 лет

Врач-гериатр, невролог, геронтолог, нейрофизиолог и спортивный физиолог Валерий Новоселов в беседе с газетой "Взгляд" прокомментировал предложение академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко увеличить в России возраст молодежи до 40 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии