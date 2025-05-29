Израильская компания разработала систему, которая может взламывать и брать под контроль дроны противника Новые технологии ведения войны могут обернуться против тех, кто их использует.
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Израильская компания разработала систему, которая может взламывать и брать под контроль дроны противника Новые технологии ведения войны могут обернуться против тех, кто их использует.
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