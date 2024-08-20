Истребитель ВВС Израиля нанёс удар по складу «Хезболлы» в районе Баальбек на северо-востоке Ливана. #Израиль #Хезболла.
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Истребитель ВВС Израиля нанёс удар по складу «Хезболлы» в районе Баальбек на северо-востоке Ливана. #Израиль #Хезболла.
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