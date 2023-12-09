Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Дистанция все дальше - теперь и не партнеры никакие мы", - немецкий министр обороны о России и ее соседях

"Дистанция все дальше - теперь и не партнеры никакие мы", - немецкий министр обороны о России и ее соседях

Politiki.net Старик Галилео Галилей говаривал: «И всё-таки она вертится!» — сегодня крылатой фразе министр обороны Германии Борис Писториус придал новый импульс, слегка перефразировав ее он объявил: ВПК России работает.

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