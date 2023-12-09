"Дистанция все дальше - теперь и не партнеры никакие мы", - немецкий министр обороны о России и ее соседях

Что за дурацкая привычка рассуждать с глубокомысленными намёками и недомолвками, если речь об Украине, так и говори...

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ В ЕС давно забыли как это принимать какие-либо решения самостоятельно - они всего лишь поступают ( порой даже не задумываясь о собственных интересах) в соответствии с решениями США...