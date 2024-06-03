🚑 Республиканской детской клинической больнице благотворитель подарил реанимобиль Новый реанимобиль заменит устаревший транспорт и будет использоваться для оказания медицинской помощи новорожденным.
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🚑 Республиканской детской клинической больнице благотворитель подарил реанимобиль Новый реанимобиль заменит устаревший транспорт и будет использоваться для оказания медицинской помощи новорожденным.