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Вучич поставил знак равенства между агрессией НАТО и российской СВО

Вучич поставил знак равенства между агрессией НАТО и российской СВО

В интервью швейцарскому еженедельнику Veltvohe по случаю 26-й годовщины начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославии президент Сербии Александр Вучич отметил, что в 1999 году был создан прецедент нарушения международного права.

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