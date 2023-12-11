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Nutrients: добавки на основе экстракта чая Гуаюса улучшают когнитивные навыки

Nutrients: добавки на основе экстракта чая Гуаюса улучшают когнитивные навыки

Ученые из исследовательского центра прикладных медицинских наук в США (The Center for Applied Health Sciences) выяснили, что добавки на основе экстракта чая Гуаюса и гриба Ежовика (Hericium erinaceus) повышают когнитивные способности.

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