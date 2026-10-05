Стубб: новый мировой порядок установится к 2030 году

Новый мировой порядок установится к 2030 году. Об этом в интервью газете Washington Post (WP) заявил президент Финляндии Александр Стубб.
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