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Росавиация начала расследование аварии Ан-24 в Хабаровском крае

Росавиация начала расследование аварии Ан-24 в Хабаровском крае

Представитель Росавиации Кореняко сообщил о расследовании аварии Ан-24 Росавиация начала расследование аварии самолета Ан-24, выкатившегося за пределы грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в селе Нелькан Хабаровского края.

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