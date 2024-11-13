ВСУ выбиты с позиций за каналом Северский Донец — Донбасс под Константиновкой

Российские военнослужащие выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций, которые были оборудованы за каналом Северский Донец - Донбасс в направлении Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР).
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