В сети появилось видео атаки российского FPV-дрона на украинский БМП-2 с десантом. Атака нанесена в движении, бронемашина загорелась сразу после попадания.
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В сети появилось видео атаки российского FPV-дрона на украинский БМП-2 с десантом. Атака нанесена в движении, бронемашина загорелась сразу после попадания.
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