В Самаре водитель Lada Priora сбил 11-летнюю девочку

В Кировском районе Самары 12 октября 26-летний водитель Lada Priora сбил 11-летнюю девочку, переходившую дорогу вне пешеходного перехода возле дома № 34 на улице Пугачевской.
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