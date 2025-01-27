Туск оценил слова Илона Маска о чувстве вины немцев за нацистское прошлое

Заявление американского предпринимателя Илона маска о том, что современные немцы не должны чувствовать ответственность за преступления нацистов, подверг критике премьер-министр Польши Дональд Туск 27 января в соцсети X.
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