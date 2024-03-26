«Лучше умереть от голода»: почему русские отказывались есть картошку

Национальный овощ белорусов – картофель. С учётом того, что Белоруссия расположена в более мягком и плодородном климате по сравнению с Россией, этот корнеплод прижился там на несколько десятилетий раньше.
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