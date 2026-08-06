Четыре старых процессора, которые все еще хороши в 2026-м

На вторичном рынке можно найти много старых CPU. Некоторые из них уже слишком устарели, чтобы собирать на них ПК в 2026-м, но есть и те, что списали в утиль зря — они по-прежнему вполне подойдут для игр и работы.
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