Как иллюзионист исчезает на сцене и появляется в зрительном зале? Как его пронзают острые штыки, но он остаётся невредим? Узнать секреты самых необыкновенных фокусов можно в Музее магии, где собраны удивительные устройства для самого настоящего волшебства.
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