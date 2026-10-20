Как иллюзионист исчезает на сцене и появляется в зрительном зале? Как его пронзают острые штыки, но он остаётся невредим? Узнать секреты самых необыкновенных фокусов можно в Музее магии, где собраны удивительные устройства для самого настоящего волшебства.